Маннарино на отказе соперника вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке

Француз Адриан Маннарино вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. При счете 7:6 (7:5), 5:7, 1:4 его соперник, немец Петер Гойовчик, принял решение сняться. Гойовчик выполнил 10 эйсов и один раз взял чужую подачу, у Маннарино 4 эйса и три сделанных брейка. В четвертьфинале Маннарино встретится с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 4) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:7 (5:7), 7:5, 4:1, отказ.

Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) - Жереми Шарди (Франция) - 7:5, 7:6 (7:5).