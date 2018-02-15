02:02 | Теннис

Маннарино на отказе соперника вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке


Француз Адриан Маннарино вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. При счете 7:6 (7:5), 5:7, 1:4 его соперник, немец Петер Гойовчик, принял решение сняться. Гойовчик выполнил 10 эйсов и один раз взял чужую подачу, у Маннарино 4 эйса и три сделанных брейка. В четвертьфинале Маннарино встретится с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом

Нью-Йорк (США) 

Турнир ATP New York Open 

Призовой фонд 668 460 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Адриан Маннарино (Франция, 4) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:7 (5:7), 7:5, 4:1, отказ.
Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) - Жереми Шарди (Франция) - 7:5, 7:6 (7:5).

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/memfis/2018/

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