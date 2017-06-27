Мальдини назвал участие в теннисном турнире разовой акцией

Паоло Мальдини, во вторник дебютировавший в профессиональном теннисе, сообщил, что его выступление на "челленджере" в Милане было разовой акцией.

– Многие итальянские "челленджеры" уже предложили мне wild card, но это была разовая акция, – цитирует La Gazzetta dello Sport Мальдини. – Это был прекрасный опыт, но я не стану его повторять.

Напомним, экс-защитник "Милана" и сборной Италии выступил в парном разряде со своим тренером Стефано Ландонио – они уступили поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелу со счетом 1:6, 1:6.

Паоло Мальдини стал теннисистом