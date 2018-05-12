Макарова и Веснина - победительницы турнира в Мадриде в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристину Младенович в финале турнира в Мадридре в парном разряде. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:8 в пользу Макаровой и Весниной.



Мадрид (Испания)



Турнир WTA Mutua Madrid Open



Призовой фонд 6 045 855 евро



Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал



Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) - 2:6, 6:4, 10:8