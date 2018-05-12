16:22 | Теннис

Макарова и Веснина - победительницы турнира в Мадриде в парном разряде

Екатерина МАКАРОВА и Елена ВЕСНИНА (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Екатерина МАКАРОВА и Елена ВЕСНИНА (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристину Младенович в финале турнира в Мадридре в парном разряде. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:8 в пользу Макаровой и Весниной. 

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Финал 

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) - 2:6, 6:4, 10:8

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

Красотки

17:06

shpasic

красоточки! лучшая пара))

16:30

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