Макарова и Веснина - победительницы турнира в Мадриде в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристину Младенович в финале турнира в Мадридре в парном разряде. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:8 в пользу Макаровой и Весниной.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) - 2:6, 6:4, 10:8
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rusfed 2.0
Красотки
17:06
shpasic
красоточки! лучшая пара))
16:30