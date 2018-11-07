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"Лучшее фото на моей памяти". Пользователи в восторге от фото Павлюченковой в бассейне

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17-кратная победительница турниров WTA российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографию с отдыха в бассейне.

– Да! – написала Павлюченкова под своей фотографией в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaaass 💆🏼‍♀️ #vacayspam

Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav) 7 Ноя 2018 в 1:56 PST

Подписчики прокомментировали пост теннисистки следующим образом:

– Хочу быть рядом с тобой…

– Лучшее фото на моей памяти.

– Красавица!

– Сногсшибательная!

Павлюченкова является мастером спорта международного класса. Становилась 17 раз победительницей турниров WTA. В составе сборной России трижды выходила в финал Кубка федерации.

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