"Лучшее фото на моей памяти". Пользователи в восторге от фото Павлюченковой в бассейне

17-кратная победительница турниров WTA российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографию с отдыха в бассейне.

– Да! – написала Павлюченкова под своей фотографией в Инстаграме.

Подписчики прокомментировали пост теннисистки следующим образом:

– Хочу быть рядом с тобой…

– Лучшее фото на моей памяти.

– Красавица!

– Сногсшибательная!

Павлюченкова является мастером спорта международного класса. Становилась 17 раз победительницей турниров WTA. В составе сборной России трижды выходила в финал Кубка федерации.