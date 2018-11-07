"Лучшее фото на моей памяти". Пользователи в восторге от фото Павлюченковой в бассейне

17-кратная победительница турниров WTA российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографию с отдыха в бассейне.
– Да! – написала Павлюченкова под своей фотографией в Инстаграме.
Подписчики прокомментировали пост теннисистки следующим образом:
– Хочу быть рядом с тобой…
– Лучшее фото на моей памяти.
– Красавица!
– Сногсшибательная!
Павлюченкова является мастером спорта международного класса. Становилась 17 раз победительницей турниров WTA. В составе сборной России трижды выходила в финал Кубка федерации.
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