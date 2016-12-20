19:16 | ТЕННИС

Квитова согласилась на операцию после нападения ради спасения карьеры

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Чешская теннисистка Петра Квитова приняла решение провести операцию на левой руке после полученных ножевых ранений, сообщает ВВС. Сегодня утром неизвестный грабитель под видом коммунального работника ворвался в ее дом и напал на спортсменку, ранив ей четрые пальца. После осмотра у Квитовой было диагностировано поражение сухожилий. Чешка играет левой рукой, поэтому теннисистка согласилась на хирургическое вмешательство ради сохранения своей карьеры.

26-летняя Квитова выиграла 19 турниров WTA, а также два Уимблдона. Этот год чешка закончила на 11-й позиции рейтинга WTA.

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