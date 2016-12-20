Квитова согласилась на операцию после нападения ради спасения карьеры

Чешская теннисистка Петра Квитова приняла решение провести операцию на левой руке после полученных ножевых ранений, сообщает ВВС. Сегодня утром неизвестный грабитель под видом коммунального работника ворвался в ее дом и напал на спортсменку, ранив ей четрые пальца. После осмотра у Квитовой было диагностировано поражение сухожилий. Чешка играет левой рукой, поэтому теннисистка согласилась на хирургическое вмешательство ради сохранения своей карьеры.

26-летняя Квитова выиграла 19 турниров WTA, а также два Уимблдона. Этот год чешка закончила на 11-й позиции рейтинга WTA.