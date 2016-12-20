Квитова пропустит минимум три месяца после операции

Чешская теннисистка Петра Квитова перенесла операцию на левой рук после того, как получила ножевые ранения в результате нападения грабителя на ее дом, сообщает Reuters. Хирургическое вмешательство длилось около четырех часов. Вернуться на корт спортсменка сможет не раньше, чем через три месяца.

Сегодня утром неизвестный мужчина под видом коммунального работника ворвался в дом Квитовой и поранил ей руку. После осмотра у спортсменки было диагностировано поражение сухожилий. Чешка играет левой рукой, поэтому теннисистка согласилась на хирургическое вмешательство ради сохранения своей карьеры.