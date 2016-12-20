Квитова попала в больницу после нападения неизвестного

Чешская теннисистка Петра Квитова подверглась нападению неизвестного во время нахождения в собственном доме, сообщает sport.cz. По информации издания, двукратная победительница Уимблдона попала в больницу с ножевым ранением левой руки.

Предполагается, что нападение было совершено с целью ограбления. По предварительной информации, неизвестный проник в дом Квитовой под предлогом снятия показаний счетчиков и украл 5000 крон, а затем скрылся с места преступления. У чешской теннисистки диагностировано повреждение сухожилия на левой руке.