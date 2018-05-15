Кузнецова обыграла Херцог в первом раунде турнира в Риме

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого раунда турнира WTA в Риме над словенкой Полоной Херцог (6:2, 6:4). Игра продолжалась один час и 30 минут.
В следующем раунде Кузнецова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Полона Херцог (Словения, Q) - 6:2, 6:4
Мария Саккари (Греция) - Кики Бертенс (Голландия) - 6:2, 4:6, 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
shpasic
чтобы повысить цитируемость СЭ, конечно же!)
20:15
staerswimmer23
Нафига ты это пишешь каждый раз?
20:09
shpasic
читалось))
19:39