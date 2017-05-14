Кристина Младенович: "Меня просили поставить Шарапову на место"

Француженка Кристина Младенович рассказала, что перед полуфиналом с Марией Шараповой на турнире в Штутгарте получила множество писем с просьбами обыграть россиянку. Она также добавила, что у нее нет личной вражды с Шараповой. Напомним, что для 30-летней представительницы России этот турнир был первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
– Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу, – приводит L'Equipe слова Младенович. - Но для меня это был обычный поединок – никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть.
Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: "Не подкачай!", "Поставь ее на место!" и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.
Шарапова не меняется – с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда.
rusfed 2.0
Меня все это лицемерие коробит. Она что, с Братьями обычно за одним столиком в ресторане трапезничает, что ль? И Мартину Хингис они там тоже все дружно троллят, что ль?
00:08
Мару_Саймон
Как бомбануло-то у подтриотов. Как Шарапова проигрывает, так сразу "она ж в пиндосии живет, русский язык не знает", а как кто покритикует мельдонщицу, так сразу "РУСКЕХ АБИЖАЮТ!!! ВВЕДИ ВАЙСКА". Клоуны:)
00:08
Brother Beyond
Похоже для всех в WTA теперь главное не турнир выиграть, а Шарапову обыграть. Так они её все "любят". А Маша будет молодцом, если назло им возьмёт и выиграет что-нибудь из Большого шлема уже в этом году. То-то будет подгорать у всех недоброжелателей.
00:05
shpasic
ну и как, поставила? два финала продула, поставщица))
23:58 14 мая
rob3906
Прощеньица просим, техника-с подвела-с.
23:37 14 мая
rob3906
Ни тебе, ни твоим коллегам, ни тем более авторам зажигательных писем, "поставить на место Шарапову" не суждено по определению, поскольку её место в жизни там, куда вам не дотянуться, как это для вас ни грустно, никогда. Ну а то, что она с вами в ресторане не обедает, - не обижайтесь. Полагаю, с вашей тусовкой ей просто скучно. Она не виновата. Хотя, может её и за это дисквалифицировать? Пойти навстречу, так сказать, пожеланиям трудящихся.
23:36 14 мая
rob3906
Ни тебе, ни твоим коллегам, ни тем более авторам зажигательных писем, "поставить на место Шарапову" не суждено по определению, поскольку её место в жизни там, куда вам всем не дотянуться, как это для вас ни грустно, никогда. Ну а то, что она с вами в ресторане не обедает, - не обижайтесь. Ей, полагаю, с вашей тусовкой просто скучно.
23:30 14 мая