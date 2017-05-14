Кристина Младенович: "Меня просили поставить Шарапову на место"

Француженка Кристина Младенович рассказала, что перед полуфиналом с Марией Шараповой на турнире в Штутгарте получила множество писем с просьбами обыграть россиянку. Она также добавила, что у нее нет личной вражды с Шараповой. Напомним, что для 30-летней представительницы России этот турнир был первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу, – приводит L'Equipe слова Младенович. - Но для меня это был обычный поединок – никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть.

Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: "Не подкачай!", "Поставь ее на место!" и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.

Шарапова не меняется – с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда.