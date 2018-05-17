Контавейт обыграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме

Эстонка Анетт Контавейт обыграла американку Винус Уильямс (6:2, 7:6) в матче третьего раунда турнира WTA в Риме (Италия). Матч продолжался один час и 20 минут.

В следующем раунде эстонская теннисистка сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Каролин Возняцки (Дания).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония) - Винус Уильямс (США, 8) - 6:2, 7:6 (7:3)