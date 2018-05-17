17:03 | Теннис

Контавейт обыграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме

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Эстонка Анетт Контавейт обыграла американку Винус Уильямс (6:2, 7:6) в матче третьего раунда турнира WTA в Риме (Италия). Матч продолжался один час и 20 минут.

В следующем раунде эстонская теннисистка сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Каролин Возняцки (Дания).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония) - Винус Уильямс (США, 8) - 6:2, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Bache Gabrielsen

Да, чувачок, для тебя олимпийская чемпионка Веснина "никакая", а многократная олимпийская чемпионка Уильямс и вовсе - "днище". Видимо, твоя фамилия Федеронадальский и ты раз пятьдесят выигрывал турниры БШ. Не вставая с любимого дивана.

17:45

Алехандрохорс

Винус - днище, если ее даже никакая Веснина чуть не обыграла) имхо.

17:24

БигБосс

Брату1 пора на пенсию давно. Хватит зрителей пугать.

17:18

shpasic

чё там, на классе?))

17:09

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