Контавейт обыграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме

Эстонка Анетт Контавейт обыграла американку Винус Уильямс (6:2, 7:6) в матче третьего раунда турнира WTA в Риме (Италия). Матч продолжался один час и 20 минут.
В следующем раунде эстонская теннисистка сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Каролин Возняцки (Дания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Анетт Контавейт (Эстония) - Винус Уильямс (США, 8) - 6:2, 7:6 (7:3)
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Bache Gabrielsen
Да, чувачок, для тебя олимпийская чемпионка Веснина "никакая", а многократная олимпийская чемпионка Уильямс и вовсе - "днище". Видимо, твоя фамилия Федеронадальский и ты раз пятьдесят выигрывал турниры БШ. Не вставая с любимого дивана.
17:45
Алехандрохорс
Винус - днище, если ее даже никакая Веснина чуть не обыграла) имхо.
17:24
БигБосс
Брату1 пора на пенсию давно. Хватит зрителей пугать.
17:18
shpasic
чё там, на классе?))
17:09