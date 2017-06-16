Конта вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Британка Джоанна Конта победила австралийку Эшли Бэрти в четвертьфинале турнира WTA в Ноттингеме. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5. В полуфинале она сыграет с победительницей матча Магдалена Рыбарикова - Кристи Ан.

В другом поединке Донна Векич из Хорватии обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Open Nottingham

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Конта (Великобритания, 1) - Бэрти (Австралия) - 6:3, 7:5

Векич (Хорватия) - Саккари (Греция) - 6:2, 6:3