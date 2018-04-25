Комиссия по расследованию коррупции в теннисе выявила договорные матчи

Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе (IRP) опубликовала отчет о проблемах договорных матчах в матчах нижнего и среднего уровней, сообщает France-Presse.

По данным комиссии, наиболее остро проблема стоит в мужских соревнованиях на низких уровнях, где спортсмены пытаются пробиться в элиту.

IRP была создана в 2016 году, когда ряд СМИ заявил о договорных матчах в турнирах "Большого шлема" и о том, что в них участвуют ведущие игроки теннисного мира. Эту информацию комиссия не подтвердила, однако руководство мужского тенниса подверглось критике. Впрочем, ATP, WTA, ITF и Grand Slam, которые заказали доклад, признали уязвимось матчей низкого уровня перед "договорняками".

В своем отчете Комиссия дала Tennis Integrity Unit – структуре, отвечающей за борьбу с договорными матчами – несколько рекомендаций по решению этого вопроса. Члены IRP считают, что действующая система борьбы с коррупции "не справляется с первопричиной и масштабом выявленной проблемы".