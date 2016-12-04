Команда Сафина проиграла в матче премьер-лиги

Команда Japan Warriors, в составе которой выступает россиянин Марат Сафин, потерпела поражение от Singapore Slammers со счетом 23:27 в матче первого этапа международной теннисной премьер-лиги (IPTL). За команду российского теннисиста также выступают Кеи Нишикори, Жан-Жюльен Рожер, Елена Янкович, Фернандо Вердаско. Их сегодняшними соперниками были Карлос Мойя, Кики Бертенс, Ник Киргиос, Марселу Мело, Маркос Багдатис

В следующем матче Japan Warriors снова встретятся с Singapore Slammers. Поединок состоится 6 декабря в Сингапуре в рамках второго этапа турнира.

Напомним, что IPTL проводится третий сезон. Матчи между командами состоят из пяти сетов, у каждого свой формат: мужской и женский сеты, парный мужской сет, микст и встреча легенд.