Команда Сафина и Янкович обыграла команду Бердыха и Хингис в матче премьер-лиги

Команда Japan Warriors, в составе которой выступает россиянин Марат Сафин, одержала победу над UAE Royals со счетом 23:20 в матче первого этапа международной теннисной премьер-лиги (IPTL). Матчи первого этапа проходили в японской Сайтаме. Помимо Сафина в команде Japan Warriors выступают Кэй Нисикори, Жан-Жюльен Ройер, Елена Янкович, Фернандо Вердаско. Им противостояли в составе UAE Royals Горан Иванишевич, Мартина Хингис, Томаш Бердых, Даниэль Нестор, Пабло Куэвас. Отметим, что свой поединок Сафин проиграл Иванишевичу – 4:6.

Напомним, что IPTL проводится третий сезон. Матчи между командами состоят из пяти сетов, у каждого свой формат: мужской и женский сеты, парный мужской сет, микст и встреча легенд.

В текущем сезоне в IPTL выступают четыре команды. Помимо Japan Warriors и UAE Royals это команда Indian Aces (Кирстен Флипкенс, Рохан Бопанна, Саня Мирза, Иван Додиг, Фелисиано Лопес, Томас Энквист) и Singapore Slammers (Карлос Мойя, Кики Бертенс, Ник Кирьос, Марсело Мело, Маркос Багдатис).