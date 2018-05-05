Кольшрайбер вышел в финал турнира в Мюнхене, где сыграет со Зверевым

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился в финал турнира АТР в Мюнхене (Германия). В полуфинале он обыграл своего соотечественника Максимилиана Мартерера (6:2, 6:4).

В финале Кольшрайбер сыграет с еще одним представителем Германии Александром Зверевым.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:2, 6:4