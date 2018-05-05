18:00 | Теннис

Кольшрайбер вышел в финал турнира в Мюнхене, где сыграет со Зверевым


Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился в финал турнира АТР в Мюнхене (Германия). В полуфинале он обыграл своего соотечественника Максимилиана Мартерера (6:2, 6:4).

В финале Кольшрайбер сыграет с еще одним представителем Германии Александром Зверевым.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/munich/2018/

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