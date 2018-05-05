Кольшрайбер вышел в финал турнира в Мюнхене, где сыграет со Зверевым

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился в финал турнира АТР в Мюнхене (Германия). В полуфинале он обыграл своего соотечественника Максимилиана Мартерера (6:2, 6:4).
В финале Кольшрайбер сыграет с еще одним представителем Германии Александром Зверевым.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by FWU
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:2, 6:4
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