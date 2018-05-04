Кольшрайбер обыграл Баутисту-Агута в 1/4 финала турнира в Мюнхене

Немец Филипп Кольшрайбер пробился в полуфинал турнира ATP в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Счет матча – 6:4, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Игра продолжалась один час и 19 минут.
В полуфинале немец сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) – Максимилиан Мартерер (Германия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by FWU
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) - 6:4, 6:4
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