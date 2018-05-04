Кольшрайбер обыграл Баутисту-Агута в 1/4 финала турнира в Мюнхене

Немец Филипп Кольшрайбер пробился в полуфинал турнира ATP в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Счет матча – 6:4, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Игра продолжалась один час и 19 минут.

В полуфинале немец сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) – Максимилиан Мартерер (Германия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) - 6:4, 6:4