Коллинз одержала победу над Викери и вышла в третий круг Australian Open

Американка Дэниэлл Коллинз в двух сетах одержала победу над соотечественницей Сачией Викери в рамках матча второго круга одиночного разряда Australian Open.
Австралийка Кимберли Биррелл переиграла хорватку Донну Векич во встрече второго круга турнира в Австралии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэлл Коллинз (США) – Сачия Викери (США) – 6:3, 7:5
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Донна Векич (Хорватия, 29) – 6:4, 4:6, 6:1
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