Клейбанова провела первый турнир за 14 месяцев

Россиянка Алиса Клейбанова провела свой первый турнир с мая 2016 года. На соревнованиях ITF с призовым фондом 25 000 долларов 28-летняя москвичка получила wild card и, не проиграв ни одного сета, дошла до финала. В титульной встрече она в трех партиях уступила представительнице Таиланда Луксике Кумхум – 5:7, 7:6 (7:4), 3:6.

Клейбанова, которая в 2011 году прошла курс лечения от лимфомы Ходжкина - разновидности рака крови, с тех пор никак не может избавиться от травм. После Уимблдона-2014 ее вывело из строя серьезное повреждение плеча, после которого она вернулась только в конце 2015 года. С начала сезона-2016 россиянка приняла участие лишь в одном турнире – 10-тысячние в Румынии, где не доиграла первый же матч.