Кербер вышла в 1/8 Australian Open

Бывшая первая ракетка мира в одиночном рейтинге, немка Ангелик Кербер (6:1, 6:0) в двух сетах одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл в матче третьего круга одиночного разряда турнира "Большого шлема" Australian Open. Встреча длилась 58 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 2) – Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – 6:1, 6:0

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