Кербер и Бенчич вышли в третий круг Australian Open

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер в двух сетах одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в рамках матча второго круга турнира Australian Open.
Швейцарка Белинда Бенчич переиграла казахстанскую спортсменку Юлию Путницеву в матче второго круга турнира в Мельбурне.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:5, 4:6, 6:2
Ангелик Кербер (Германия, 2) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) – 6:2, 6:3
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