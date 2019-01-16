Кербер и Бенчич вышли в третий круг Australian Open

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер в двух сетах одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в рамках матча второго круга турнира Australian Open.

Швейцарка Белинда Бенчич переиграла казахстанскую спортсменку Юлию Путницеву в матче второго круга турнира в Мельбурне.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:5, 4:6, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 2) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) – 6:2, 6:3

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