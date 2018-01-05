Кербер и Александр Зверев вывели сборную Германии в финал Кубка Хопмана

Сборная Германии победила команду Австралии со счетом 2:1 в заключительном матче группового турнира Кубка Хопмана и вышла в финал. Ангелик Кербер обыграла Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:1, 6:2, а Александр Зверев проиграл Танаси Коккинакису – 5:7, 7:6 (7:4), 6:4. В миксте немцы одержали победу над австралицами со счетом 1:4, 4:1, 4:3 (5:3).
Таким образом, Германия выиграла все три матча на групповом этапе и вышла в финал турнира, где встретится со Швейцарией, за которую выступают Белинда Бенчич и Роджер Федерер. Отметим, что швейцарцы не потерпели ни одного поражения на групповой стадии.
Финал Кубка Хопмана пройдет 6 января.
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dsbu.68497
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20:26
shpasic
а где величайшая теннисная сборная?
20:17