Касаткина может сыграть с Кербер во втором круге в Сиднее

В субботу в Сиднее состоялась жеребьевка представительного женского турнира Apia International Sydney с призовым фондом 710 900 долларов. Имена своих соперниц узнали пять россиянок. Действующая чемпионка Светлана Кузнецова, на этот раз "посеянная" под пятым номером, в первом круге сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу, а во втором может встретиться с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Ее первой соперницей станет австралийка Саманта Стосур.

Восьмая ракетка турнира Елена Веснина на старте сразится с американкой Коко Вандевэй, ее партнерша по паре Екатерина Макарова – с чешкой Барборой Стрыцовой. Дарье Касаткиной в соперницы по первому кругу досталась венгерка Тимя Бабош, а в случае победы она выйдет на первую ракетку мира Ангелик Кербер.