Каролина Плишкова: "Удачная игра в США придала мне уверенности и добавила много рейтинговых очков"

Пятая ракетка мира Каролина Плишкова отказалась принять участие в "Кубке Кремля", сообщает официальный сайт турнира. Чешская теннисистка отобралась на итоговый турнир WTA в Сингапуре и приняла решение не выступать на соревнованиях в Линце и Москве.

– У меня был удачный месяц, когда я играла в США, – приводит официальный сайт турнира слова Плишковой. – Сначала одержала победу в Цинциннати, а затем дошла до финала US Open. Это придало мне уверенности и добавило много очков в рейтинге, что и позволило мне квалифицироваться на итоговый турнир WTA в Сингапуре.

Ввиду того, что чешская теннисистка снялась с соревнований, место в основной сетке "Кубка Кремля" займет американка Шелби Роджерс, располагающаяся на 66-й строчке в рейтинге WTA. Турнир пройдет в Москве с 15 по 23 октября 2016 года.