Каролина Плишкова: "Матч с Шараповой станет для меня большим испытанием"

Теннисистка Каролина Плишкова призналась, что надеялась сыграть в Марией Шараповой в третьем круге "Rolan Garros", а также отметила, что ее ждет тяжелый матч.

- Сыграть с ней в третьем круге было моей целью. У меня было немало трудностей на пути к этой встрече, но теперь я в третьем круге и хочу насладиться этим, - цитирует официальный сайт тура Плишкову. - Уверена, это будет хороший матч на отличном корте и в прекрасной атмосфере. Надеюсь, теннис также будет хорошим. Матч с Шараповой станет для меня большим испытанием. Надеюсь, смогу прибавить. Я верю, что у меня хорошие шансы на победу.

Отметим, что наивысшим достижением Плишковой на "Rolan Garros" был полуфинал в 2017 году.