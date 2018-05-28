Каролин Возняцки: "Здорово приехать на "Ролан Гаррос" в качестве чемпионки турнира "Большого шлема"

Каролин Возняцки рассказала о том, каково это – приехать на "Ролан Гаррос" в качестве победительницы одного из турниров серии "Большого шлема": в начале года датчанка стала первой на Открытом чемпионате Австралии.

- Здорово впервые приехать на "мэйджор" в качестве чемпионки турнира "Большого шлема". Давление немного меньше, чем раньше, - цитирует официальный сайт турнира Возняцки. - Теперь у меня есть такой титул, и что бы ни произошло дальше, его у меня никто не отнимет. Конечно, это добавляет мне уверенности. Но это новый турнир, новое начало, и мне необходимо пытаться становиться лучше каждый день. Думаю, уровень игроков сейчас очень высок. Здесь выступают игроки очень высокого уровня. Вообще, "Ролан Гаррос", с моей точки зрения, – турнир с самым большим числом неожиданных победителей среди всех "Шлемов".

Напомним, в первом круге "Ролан Гаррос" Возняцки переиграла Даниэль Коллинз (7:6, 6:1).