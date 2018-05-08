Каролин Возняцки: "Я могу хорошо играть на грунте, важен лишь правильный психологический настрой"

Каролин Возняцки рассказала о своей победе над Эшли Барти во втором раунде турнира в Мадриде (6:2, 4:6, 6:4), а также отметила, что не очень любит грунт, но может играть на нем хорошо.

– Эшли играла невероятно здорово. В какой-то момент она вообще перестала ошибаться, – приводит официальный сайт WTA слова Возняцки. – Ход игры изменился после того, как я попала в трос, и у меня еще остались шансы на спасение, так как счет не стал 2:5 в третьем сете. Я боролась и смогла отлично сыграть на своей подаче. В прошлом году я играла в финалах на грунте. Несколько лет назад я доходила до финала в Штутгарте. Был год, когда я вообще на грунте не играла. Это часть прогресса. Грунт не относится к числу моих любимых покрытий, но я могу хорошо играть на нем. Важен лишь правильный психологический настрой.

В следующем круге датчанка встретится с голладнской теннисисткой Кики Бертенс, которая в двух сетах обыграла Анастасию Севастову (6:1, 6:4). Встреча пройдет 9 мая.