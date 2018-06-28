Каролин Возняцки: "Не вижу причин, по которым не могу побороться за победу на Уимблдоне"

Датская теннисистка Каролин Возняцки заявила, что хочет выиграть Уимблдон, несмотря на участие серьезных соперников.

- Я всегда ставлю перед собой максимальные цели. На Уимблдоне очень много опасных соперниц, поэтому ради успеха на турнире необходимо обыграть каждую из них, - приводит Tennis World USA Возняцки. - На мой взгляд, я хорошо играю на травяном покрытии, так что не вижу причин, по которым не могу побороться за победу на Уимблдоне. Для меня самым сложным турниром "Большого шлема" является "Ролан Гаррос", но на всех остальных мэйджорах я способна добиться итогового успеха.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля. Отметим, что Возняцки еще ни разу не выигрывала этот турнир.