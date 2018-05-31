12:47 | Теннис

Каролин Возняцки: "Мне не хватало Серены, потому что она всегда ставит барьер"


Каролин Возняцки в финальной серии документального фильма "Быть Сереной" рассказала о возвращении на корт своей подруги Серены Уильямс, которая осенью 2017 года стала мамой.

- Мне не хватало Серены в туре, потому что она всегда ставит барьер, - цитирует официальный сайт WTA Возняцки. - В матчах с ней нужно показывать только свой лучший теннис и прибавлять. Благодаря этому уровень моей игры растет. Это здорово для меня, как для спортсменки. Видеть ее и Олимпию (дочь Серены. – Прим. "СЭ") – это просто замечательно. В этом есть нечто невероятно важное.

Отметим, что обе теннисистки сейчас выступают на "Ролан Гаррос". Они смогут встретиться не раньше финала турнира.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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