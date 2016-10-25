Карлос Мартинес: "В этом году Кузнецова показала, что может доходить до решающих раундов на крупных соревнованиях"

Испанский наставник первой ракетки России Светланы Кузнецовой Карлос Мартинес в интервью "СЭ" признался, что не считает, что его подопечная часто проигрывает из-за психологии. Напомним, испанец последние пять лет работает с Кузнецовой.

– В нынешнем году Светлана показала, что может доходить до решающих раундов на крупных соревнованиях, - отметил Мартинес. - Светлана выиграла несколько турниров и добралась до финала в Майами. Она обыграла многих очень сильных игроков, сразу нескольких представителей первой десятки. А если и уступала, то по большей части будущим победителям турниров. И в очень напряженных матчах, в отчаянной борьбе.

– Часто она легко выигрывает первый сет, ведет во втором, а потом теряет свое преимущество.

– Очень тяжело выдерживать свою линию с начала матча и до самого его конца. Кроме того, всегда существует масса сопутствующих обстоятельств. Например, в Москве Светлана провела несколько поединков очень неровно. Слишком много было друзей и знакомых, которые отвлекали ее внимание. В такой ситуации трудно показать свой настоящий уровень. Добавьте к этому и дополнительное давление, ведь на итоговые соревнования года в Сингапур Светлана попадала, только выиграв московский турнир. Это нормальная реакция любого игрока, не только Кузнецовой.