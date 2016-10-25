Карлос Мартинес: "Кузнецовой следует использовать с большей эффективностью время, которое она проводит на корте"

Испанский наставник первой ракетки России Светланы Кузнецовой Карлос Мартинес в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в тренировках спортсменки, которые произошли полтора года назад. Напомним, испанец последние пять лет работает с росийской теннисисткой.

– Перемены в подготовке Кузнецовой произошли еще полтора года назад, летом 2015-го, - отметил Мартинес. Они не были очень серьезными, зато затронули сразу многие аспекты – сам теннис, подготовку к конкретному турниру, предсезонку. Мы понимали, что последние годы у Светланы получились не слишком удачными. Она немного опустилась в рейтинге, занимала 20-е, 30-е, 40-е места... Было ясно: нужно что-то менять, пробовать другой путь. И мы договорились, что постараемся вернуть ее на те позиции, что были утеряны.

– Можете все же уточнить, что конкретно вы изменили?

– Это сложно, поскольку, как я уже сказал, речь идет о деталях. О ежедневной рутине, которую нужно было немного скорректировать. Например, тренажерный зал Светлана начала посещать каждый день, а не только во время турниров. В теннисе мы постарались вернуться к той игре, которая приносила ей успех несколько лет назад. Восстановить те чувства, что она испытывала во время матчей. Первый шаг на этом пути – Кузнецовой нужно было стать сильнее. Поэтому фитнес играет для нее огромную роль.

– Она стала тренироваться больше?

– Нет, об увеличении объемов речь не идет. Мы делаем акцент на качестве тренировок. Светлане не надо тренироваться четыре раза в день, все-таки ей уже 31. Просто время, которое она проводит на корте, следует использовать с большей эффективностью. Сами тренировки должны стать выше качеством.