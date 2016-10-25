Карлос Мартинес: "Кузнецова - единственная в мире, кто умеет на корте абсолютно все"

Испанский наставник первой ракетки России Светланы Кузнецовой Карлос Мартинес в интервью "СЭ" заявил, что россиянка может еще значительно прибавить в мастерстве. Также он считает, что у спортсменки большой потенциал. Напомним, испанец последние пять лет работает с Кузнецовой.

– По моему мнению, Светлана единственная в мире, кто умеет на корте абсолютно все, - отметил Мартинес. - Плоские удары, крученые удары, игра с лета, выходы к сетке… Это удивительная смесь, и она владеет ею досконально. Если вы добавите к этому менталитет Кузнецовой – а она по своему характеру игрок-победитель, – получится одна из лучших теннисисток в профессиональном туре. Когда Светлана находится в хорошей форме, победить ее крайне сложно. Тем более она отлично знает, как и за счет чего переламывать матч.

– На ваш взгляд, россиянка еще может прибавить в мастерстве?

– Безусловно, ее потенциал очень высок. Смотрите, она только что выиграла "Кубок Кремля", но при этом, по моему мнению, не показала идеального тенниса. Она может играть значительно лучше. Насколько? Двадцать или тридцать процентов – не знаю. Мне трудно сказать, я не могу исчислить это в цифрах. Знаю только, что на корте Света должна действовать еще более агрессивно. Она слышала об этом от меня много раз. И, что еще более важно, она работает над собой и день за днем действительно улучшает свою игру.