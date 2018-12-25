Карен Хачанов: "Было здорово выиграть у Джоковича в финале"

Российский теннисист Карен Хачанов признался, что победа в турнире серии "Мастерс" в Париже стала самой крупной для него в карьере, сообщает Khaleej Times. 22-летний спортсмен в финальном матче обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича​ (7:5, 6:4).

– Это был огромный успех, самая крупная победа в моей карьере, – приводит слова Хачанова Khaleej Times. – На "Мастерсе" в Париже я обыграл четырех игроков из топ-10. Я горжусь игрой, которую показал там. Надеюсь, это мотивирует меня на завоевание большего количества титулов.

Великолепно, что я могу играть с такими игроками, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Мюррей, Хуан-Мартин дель Потро. Когда был маленьким, я наблюдал за их матчами, а теперь соревнуюсь с ними на высочайшем уровне. В Париже было здорово выиграть у Новака в финальной встрече.

Конечно, теперь ожиданий больше. Всегда будет какое-то давление, но вы должны научиться с ним справляться.

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