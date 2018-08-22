Кафельников - в списке кандидатов на включение в Зал славы тенниса

Российский теннисист Евгений Кафельников вошел в список претендентов на включение Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зала славы. Также в список вошли: швед Йонас Бьоркман, испанец Серхи Бругера, серб Горан Иванишевич, испанка Кончита Мартинес, австриец Томас Мустер, китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

Кафельников является олимпийским чемпионом 2000 года, а также обладателем Кубка Дэвиса 2002 года. На протяжении шести недель (3 мая - 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

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