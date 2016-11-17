08:36 | ТЕННИС

Кафельников попал в больницу

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Олимпийский чемпион Сиднея и вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников попал в больницу. Об этом сообщил сам ветеран в своем твиттере. Подробности он разглашать не стал, на вопрос Елены Весниной: "Что случилось?", ответил коротко: "Оперировался".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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raver87

Худеть надо. Это неуместная шутка. А так здоровья!

10:58

Andre_Saratov

Здоровья!

09:44

andyk82

Празднование до свинячего визга до добра не доводит. Следующий... Ефремов?

09:13

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