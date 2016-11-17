Олимпийский чемпион Сиднея и вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников попал в больницу. Об этом сообщил сам ветеран в своем твиттере. Подробности он разглашать не стал, на вопрос Елены Весниной: "Что случилось?", ответил коротко: "Оперировался".

Зрители вечерних трансляций на "Россия1" и слушатели утренних эфиров на "Вести ФМ" довели меня😆.Но я боец😜 pic.twitter.com/eCWKcow0PO – Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 ноября 2016 г.