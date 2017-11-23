Иванович и Швайнштайгер ждут ребенка

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович в Инстаграме сообщила, что ждет ребенка. 30-летняя сербка опубликовала фотографию, на которой показаны две пары взрослых кроссовок и одна пара детских.

Напомним, что Иванович замужем за Бастианом Швайнштайгером. Она завершила профессиональную карьеру в декабре 2016 года.

- Небольшое пополнение в нашей семье. Я очень счастлива! - подписала фотографию Иванович.