09:02 | Теннис

Иванович и Швайнштайгер ждут ребенка

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Экс-первая ракетка мира Ана Иванович в Инстаграме сообщила, что ждет ребенка. 30-летняя сербка опубликовала фотографию, на которой показаны две пары взрослых кроссовок и одна пара детских.

Напомним, что Иванович замужем за Бастианом Швайнштайгером. Она завершила профессиональную карьеру в декабре 2016 года.

- Небольшое пополнение в нашей семье. Я очень счастлива! - подписала фотографию Иванович.

 

A little extension to our family 👫👼🏼. Couldn’t be more happy❤️ !!! @bastianschweinsteiger

Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) Ноя 22 2017 в 8:11 PST

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ledorub

Надо было написать "Ивановна и Швайнштайнер...". Как то так правильнее))) Фф

10:24

joker-999

Бранислав с Бастианом - оба красавчики: родили потомство и контракт рекламный за ребенка уже подписали...

10:08

inspire

DoG Бранислав конечно красавчик ================ ???? Швайни тут не при делах?

09:21

DoG

Бранислав конечно красавчик

09:14