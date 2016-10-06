ITF: "В федерации не знали, что Шарапова употребляет мельдоний"

Международная федерация тенниса (ITF) не могла проинформировать Марию Шарапову о том, что мельдоний вошел в список запрещенных препаратов. В сообщении на официальном сайте ITF говорится, что федерация не знала до 2016 года о том, что Шарапова употребляет мельдоний.

"Шарапова нигде не указывала, что применяет мельдоний, а данные ВАДА анонимны. Мы сделали все возможное, чтобы предупредить всех спортсменов об изменениях в правилах", – говорится в сообщении на официальном сайте ITF.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой с 24 до 15 месяцев, она сможет принимать участие в соревнованиях с 26 апреля 2017 года. Ранее сама спортсменка заявила, что ITF хотела добиться ее отстранения на четыре года, однако в итоге наказание оказалось вдвое меньше.