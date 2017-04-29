ITF увеличит финансирование допинг-контроля в полтора раза

Международная федерация тенниса (ITF) усилит меры по допинг-контролю, сообщает пресс-служба организации. Для этого разработана специальная программа, которая вступит в силу с 1 мая. Согласно документу, количество забираемых ежегодно допинг-проб будет увеличено до 8000, что на две тысячи больше, чем в 2016 году. Количество спортсменов, входящих в пул тестов, вырастет до 250 человек. Увеличат и срок хранения проб для возможной перепроверки. В целом бюджет увеличится более чем в полтора раза и достигнет отметки в 4,5 миллиона долларов.