ITF уважает решение CAS сократить дисквалификацию Шараповой

Международная федерация тенниса (ITF) уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Сегодня CAS сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Решение CAS является окончательным и бесспорным, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ITF. – Мы признаем и уважаем решение о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.

Мария Шарапова: "Сегодня один из счастливейших дней в моей карьере"