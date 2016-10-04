16:46 | ТЕННИС

ITF уважает решение CAS сократить дисквалификацию Шараповой

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Международная федерация тенниса (ITF) уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Сегодня CAS сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Решение CAS является окончательным и бесспорным, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ITF. – Мы признаем и уважаем решение о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.

Мария Шарапова: "Сегодня один из счастливейших дней в моей карьере"

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