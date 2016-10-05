ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на четыре года

Международная федерация тенниса (ITF) не планировала дисквалифицировать Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония, сообщила пресс-служба организации.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой с 24 до 15 месяцев, она сможет принимать участие в соревнованиях с 26 апреля 2017 года. Ранее сама спортсменка заявила, что ITF хотела добиться ее отстранения на четыре года, однако в итоге наказание оказалось вдвое меньше.

"ITF не пыталась дисквалифицировать госпожу Шарапову на четыре года, – приводит British Press Association заявление ITF. – Наша позиция заключалась в том, чтобы предоставить независимой комиссии возможность решить, какие санкции должны быть применены. Эта комиссия состояла из адвоката-консультанта в качестве председателя, а также из медицинских и научных экспертов, которых назначала ITF. Юристам госпожи Шараповой была предоставлена возможность возразить присутствию в комиссии любого из ее членов, но они в письменной форме уведомили нас, что возражений нет".