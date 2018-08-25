Истомин выиграл Азиатские игры-2018

Представитель Узбекистана Денис Истомин стал победителем Азиатских игр в Джакарте. В финале он переиграл китайца Ву Ибина – 2:6, 6:2, 7:6 (7:2). 31-летний Истомин впервые стал чемпионом Азиатских игр. В 2010 году он завоевал серебро в одиночном разряде и в командном зачете, а в 2014-м – бронзу в команде.

19-летний Ву Ибин в 2017 году выиграл US Open среди юниоров и был первым номером юниорского рейтинга ITF. С этого лета с ним работает бывший тренер Марии Шараповой Свен Гренефельд.