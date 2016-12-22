Источник: На некоторых теннисных турнирах не производился допинг-контроль

На некоторых крупных теннисных турнирах в 2016 году не производился допинг-контроль, утверждает издание The Times. По сообщению источника, допинг-проверки не было на турнире в Шанхае, победителем которого стал британский теннисист Энди Маррэй.

Организаторы турнира должны были предоставить специальные помещения, где могли бы браться допинг-пробы. Однако зачастую эти комнаты пустовали. Также сообщается о том, что на некоторых других крупных турнирах пробы не забирались на протяжении нескольких лет.