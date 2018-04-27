Халеп проиграла Вандевеге в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла американке Коко Вандевеге в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу американки. В полуфинале Вандевеге встретится с победителем матча между украинкой Элиной Свитолиной и француженкой Каролин Гарсией.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 750 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Вандевеге (США, WC) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:4, 6:1