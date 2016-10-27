13:03 | ТЕННИС

Халеп проиграла Цибулковой и лишилась шансов на выход в полуфинал итогового турнира

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Доминика Цибулкова одержала первую победу на итоговом турнире года, переиграв в двух партиях третью "сеяную" Симону Халеп – 6:3, 7:6 (7:5). Этот результат лишил румынку шансов на выход в полуфинал и гарантировал попадание в квартет сильнейших первой ракетке мира Ангелик Кербер. Как распределятся места в группе и кто станет соперницей по полуфиналу Светланы Кузнецовой, станет известно по окончании второго матча между Кербер и Мэдисон Кис. Сама Цибулкова еще может оказаться в полуфинале, если немка выиграет в двух сетах.

Сингапур

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

3-й тур

Цибулкова (Словакия, 7) – Халеп (Румыния, 3) – 6:3, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fireman32

Классный матч.Халеп билась как львица за каждый мяч.

13:49

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