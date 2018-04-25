23:52 25 апреля | Теннис

Халеп победила Рыбарикову во втором круге на турнире в Штутгарте


Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла словачку Магдалену Рыбарикову во втором круге на турнире в Штутгарте. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Халеп в третьем круге встретится с победителем матча между американой Коко Вандевеге и немкой Лаурой Зигемунд

Штутгарт (Германия) 

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix 

Призовой фонд 750 900 долларов 

Закрытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Симона Халеп (Румыния, 1) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2018/11/6/

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