Халеп победила Рыбарикову во втором круге на турнире в Штутгарте

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла словачку Магдалену Рыбарикову во втором круге на турнире в Штутгарте. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Халеп в третьем круге встретится с победителем матча между американой Коко Вандевеге и немкой Лаурой Зигемунд.

Штутгарт (Германия)



Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix



Призовой фонд 750 900 долларов



Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 6:2, 6:3