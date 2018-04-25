Халеп победила Рыбарикову во втором круге на турнире в Штутгарте

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла словачку Магдалену Рыбарикову во втором круге на турнире в Штутгарте. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Халеп в третьем круге встретится с победителем матча между американой Коко Вандевеге и немкой Лаурой Зигемунд.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 750 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 6:2, 6:3
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