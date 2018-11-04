Хачанов не верит, что победил Джоковича

Российский теннист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку после победы в финале турнира "Мастерс" над сербом Новаком Джоковичем – 7:5, 6:4. 22-летний спортсмен не верит в происходящее.

– Привет, ребята, – сказал Хачанов. – Последняя неделя была просто фантастической! Я все еще не верю в то, что смог завоевать этот трофей. Мне удалось показать свои лучшие качества. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за такую поддержку.

Для 22-летнего россиянина это четвертый титул в карьере и первая победа на турнире из серии "Мастерс".​