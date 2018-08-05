Грек Циципас эмоционально отреагировал на поражение. Видео

Греческий теннисист Стефанос Циципас сильно разозлился из-за поражения полуфинальном матче турнира в Вашингтоне.
Циципас в субботу уступил немцу Александру Звереву 2:6, 4:6. Матч у греческого теннисиста получился неудачным: во втором сете спортсмен поскользнулся на попконе и упал.
¡Stefanos #Tsitsipas se tiró de palomita! pic.twitter.com/BGM7lACUbz– Julian Gonnella (@julianggonnella) 4 августа 2018 г.
Поражение сильно разозлило спортсмена.
Stefanos Tsitsipas is frustratedpic.twitter.com/zSCyyA3SYc– SI Tennis (@SI_Tennis) 4 августа 2018 г.
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