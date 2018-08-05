15:25 | Теннис

Грек Циципас эмоционально отреагировал на поражение. Видео


Греческий теннисист Стефанос Циципас сильно разозлился из-за поражения полуфинальном матче турнира в Вашингтоне.

Циципас в субботу уступил немцу Александру Звереву 2:6, 4:6. Матч у греческого теннисиста получился неудачным: во втором сете спортсмен поскользнулся на попконе и упал.

Поражение сильно разозлило спортсмена.

 

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