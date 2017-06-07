Госдума досрочно прекратила полномочия Марата Сафина

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России" Марата Сафина по его инициативе, сообщают "Известия". Решение было принято на основании письменного заявления известного теннисиста.

Сафин принял решение отказаться от депутатского мандата в связи с невозможностью совмещать работу в парламенте с общественной деятельностью в международных спортивных организациях.

Сафин станет советником председателя Думы Вячеслава Володина по вопросам спорта.

Напомним, что Сафин был депутатом Госдумы от "Единой России" с 2011 года. В Думе прошлого созыва спортсмен занимал пост зампредседателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В прошлом году, когда Сафин переизбрался в Госдуму, он стал членом комитета по культуре.