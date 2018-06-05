Гарбинье Мугуруса: "Не ожидала, что Уильямс снимется и не сыграет с Шараповой"

Теннисистка Гарбинье Мугуруса накануне матча 1/4 финала "Rolan Garros" с Марией Шараповой рассказала, что не ожидала отказа Серены Уильямс от встречи с россиянкой в 1/8 финала турнира, а также отметила сильную игру Шараповой.

- Я совершенно не ожидала, что Серена снимется и не сыграет с Марией, это был для меня сюрприз. Вероятно, у нее были для этого свои причины, - цитирует официальный сайт WTA Мугурусу. - У них определенно получился бы интересный матч. В любом случае в четвертьфинале меня ждет очень хорошая соперница. Помню, как мы с Марией играли в четвертьфинале этого турнира несколько лет назад. Приятно, что эта история повторяется. Она сейчас действует очень стабильно и агрессивно. Я хочу постараться сыграть в свой лучший теннис. Мы обе предпочитаем одинаковый атакующий стиль, так что многое будет зависеть от того, кто сумеет захватить инициативу, кому удастся начинать атаки первой.

Встреча Мугуруса – Шарапова состоится 6 июня и начнется в 12.00 по московскому времени.