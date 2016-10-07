Гало Бланко: "Хачанов начал лучше понимать, чего хочет добиться на корте"

Испанский тренер Гало Бланко рассказал "СЭ", как из двух надежд российского тенниса Карена Хачанова и Андрея Рублева он лепит мировых звезд. Он подчеркнул: Хачанов любит и умеет проводить важные поединки – это его большой плюс.

– Расскажите о Карене Хачанове поподробнее. Какие теннисные качества его выделяют? - вопрос Хачанову.

– Физически он очень хорошо развит для своего возраста. Рослый, здоровый, сильный парень. Надеюсь, этому способствовали и тренировки в нашей академии. Последние два с половиной года Хачанов занимается под руководством одного и того же специалиста по ОФП. Очень важно, когда есть возможность вести работу систематически и последовательно.

– В чем еще он прибавил?

– Хачанов начал лучше понимать, чего хочет добиться на корте. Его теннис стал уже в достаточной степени силовым, теперь надо улучшать другие элементы. Подачу, ретурн, игру с лета… Карену надо работать и работать, слабых мест у него еще хватает. Сейчас он поднимается в рейтинге, что дает возможность играть против сильных соперников. Кстати, Хачанов любит и умеет проводить важные поединки – это его большой плюс. Теперь ему надо учиться спокойно, на классе проходить заведомо более слабых противников. Но он работящий парень, и я уверен, что у него это получится. (Владимир РАУШ)

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