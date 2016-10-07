Гало Бланко: "Для выступлений на серьезном уровне Рублеву нужно созреть, заматереть"

Испанский тренер Гало Бланко рассказал "СЭ", как из двух надежд российского тенниса Карена Хачанова и Андрея Рублева он лепит мировых звезд. Он подчеркнул: Рублеву в ближайший год-два необходимо окрепнуть и нарастить мышцы.

– Андрей считается одним из самых ярких талантов российского тенниса последних лет. Вы согласны с этим?

– Да, безусловно.

– Но при этом его главным минусом считается недостаток физической силы.

– Я бы не говорил только о силе. Разговор нужно вести о физическом развитии человека в комплексе. Рублеву только 18 лет, в таком возрасте теннисисты остаются еще детьми. Бывают, конечно, исключения, но достаточно редкие. Для выступлений на серьезном уровне Андрею нужно созреть, заматереть. Иначе могут пойти травмы. Пока он реализует свой физический потенциал лишь на 60%. Оставшиеся 40% – это тот резерв, который можно и нужно использовать. Вот только сделать это сразу не получится. Рублеву потребуется еще год-два, чтобы окрепнуть и нарастить мышцы. (Владимир РАУШ)

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